Это нормальный процесс и так будет продолжаться, – ГУР о ночном "хлопке" в России
Ночь на 11 ноября в России была тревожной, ведь в Московской и Тамбовской области раздавались взрывы. В разведке подчеркнули, что это нормальный процесс для российских объектов, вовлеченных в полномасштабную войну против Украины.
Взрывы ночью раздавались недалеко от Конструкторского бюро машиностроения в Коломне, а также возле Котовского порохового завода в Тамбове. В комментарии 24 Каналу представитель Главного управления разведки Андрей Юсов прокомментировал ночные "хлопки".
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Хорошие новости
В разведке не стали ни подтверждать, ни опровергать причастность к взрывам в России. Впрочем, подчеркнули, что это хорошие новости. Кроме того, этот процесс и дальше будет продолжаться.
Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Но понятно, что те объекты государства-агрессора, которые задействованы в геноцидной войне против Украины, на них слышен грохот. Это нормальный процесс и так будет продолжаться,
– заявил Юсов.
Следует подчеркнуть, что объекты, которые Россия вовлекает в полномасштабную вооруженную агрессию против Украины, являются легитимными целями по законам и обычаям ведения войны.
Момент взрыва на пороховом заводе попал на видео
В сети появились кадры, на которых зафиксирован момент взрыва на пороховом заводе в городе Котовск в Тамбовской области. На них видно, как после взрыва в небо взвивается мощный столб дыма.
Взрыв на пороховом заводе: смотрите видео
Очевидцы зафиксировали взрыв на пороховом заводе: смотрите видео
Взрыв на пороховом заводе попал на видео: смотрите видео
Ночные взрывы в России: что известно
- Поздно вечером 10 ноября в сети начали появляться сообщения о взрывах в Коломне в Московской области, а затем и о "хлопке" в Тамбовской области.
- Местные жители в сети сообщали, что слышали звук беспилотника, а после этого – взрыв. Он прозвучал недалеко от Конструкторского бюро машиностроения. Впрочем, пропагандисты традиционно заявили, что "ликвидировали" 2 беспилотника, однако причину пожара не объяснили.
- Впоследствии взрывы прогремели и на пороховом заводе в Котовске Тамбовской области. Там сдетонировал 5 цех. Что явилось причиной взрыва, пропагандисты решили не сообщать.