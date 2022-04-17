Это нужно генералам, – Гончарук о том, до сих пор ли Путин думает о "победе" до 9 мая

Из разных источников складывается такое впечатление, что в целом россиянам важно показать некую "победу" своему обществу именно к 9 мая.

Об этом заявил премьер-министр Украины в 2019 – 2020 годах Алексей Гончарук. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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Это больше нужно генералам, которые должны показать это (победу – 24 канал) Путину, и попытались перед ним "выслужиться",

– подчеркнул он.

Они же понимают, что кремлевский глава уделяет большое внимание "символическим датам".

Впрочем, он считает, не важно, будет эта так называемая победа или нет – электорально это не слишком повлияет на ситуацию в России.

"То есть, Путина как поддерживала огромная часть российского общества, так и будут продолжать это делать несмотря на то, покажут ли что – то до 9 мая", - добавил Гончарук.