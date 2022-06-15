Когда кафиры начали обстреливать Донецкую область, в частности город Хрустальный, у них снова началась принудительная мобилизация. Три недели назад россияне снизили давление. Об этом в эфире 24 канала сказал правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский.

Следует отметить мощные обстрелы, погибшие и пострадавшие: как прошла ночь на 15 июня в регионах Украины

"Сегодня мобилизация снова началась. Им же нужно подавлять местное население, как-то объяснять, почему это происходит. Поэтому они обстреливают Луганск, Донецк и другие города. Начинают принудительную мобилизацию, увеличивая численность пушечного мяса для активизации боевых действий в других направлениях на Донбассе" , – заметил спикер.

Женщины протестуют

По словам Лисянского, женщины активно протестуют, поэтому провокациями оккупанты пытаются их остановить.

Когда женщины снова начнут протестовать, они будут говорить: "Вот видите, Донецк горит, Луганск горит, нас обстреливают ". На самом деле они обстреливают сами себя,

– объяснил Павел.

Кремлю нужно сеять панику

Кроме того, обстрелы выгодны Кремлю, чтобы сеять панику. Речь, в частности, о таких спикерах, как Медведев. Да, пропагандистам нужно что-то показывать, ведь мобилизация идет не только в ОРДЛО, но и в России.

"Пока им нечего показывать. В глазах людей они – агрессоры, отрицательные персонажи по социологии и политологии. Для этого они делают такие провокации, чтобы хоть как-то себя оправдать", – объясняет Лисянский.

Спикер добавил: процент людей, которые понимают, что бьет не Украина, безусловно, есть. Однако он не превышает большинство жителей временно оккупированных территорий.

Следует вспомнить, как началась война. Сначала россияне ударили по Донецку, затем по Ростовской области. А потом Лукашенко приехал к Путину и начал рассказывать, что "если бы не началось, Украина стала бы обстреливать наши территории",

– подытожил правозащитник.

Россияне обстреливают Донбасс: последние новости

В ночь на 14 июня кафиры снова ударили по региону. В результате обстрела погиб один человек. Наголову разрушены 3 дома, еще 29 – повреждены.

Российские захватчики разрушают инфраструктуру Донбасса из всех возможных видов оружия. Враг атакует позиции наших военных и населенные пункты по артиллерии, РСЗО "Град" и "Ураган", а также – наносит ракетные удары.

14 июня военные страны-агрессорки обстреляли Углегорскую ТЭС на Донетчине. В результате удара вспыхнул масштабный пожар.

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