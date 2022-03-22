О визитах иностранных лидеров президента Украины Владимира Зеленского спросили во время интервью европейским общественным вещателям.

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Зеленский напомнил, что 15 марта в Киев приезжали премьер-министры Чехии, Словении, Польши.

"Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что звонили премьеры, что хотят втроем приехать. Я сказал, что я только поддерживаю. Звучит смело. Звучит круто. И это о дружбе. Это о партнерстве. Они не боялись, приехали. Они нас поддержали. Они стали для нас гораздо большими лидерами своих государств, чем когда я видел их в галстуках и костюмах до этого. Потому что вопрос был, не в чем они, а когда они и где. Все нужно делать вовремя", – рассказал Зеленский.

По его словам, другие европейские лидеры тоже выражают свое желание приехать в Украину. Среди них и президент Литвы Гитанас Науседа.

"Также поднимали этот вопрос несколько лидеров. Мне кажется, Эмануэль Макрон также говорил, что он думал об этом", – рассказал Зеленский.

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