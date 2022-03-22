Про візити іноземних лідерів в президента України Володимира Зеленського спитали під час інтерв'ю європейським суспільним мовникам.

Читайте також Нас не беруть, тому що бояться Росії, – Зеленський про НАТО та інші гарантії безпеки для України

Зеленський нагадав, що 15 березня до Києва приїжджали прем’єр-міністри Чехії, Словенії, Польщі.

"Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що дзвонили прем’єри, що хочуть втрьох приїхати. Я сказав, що я тільки підтримую. Звучить сміливо. Звучить круто. І це про дружбу. Це про партнерство. Вони не боялися, приїхали. Вони нас підтримали. Вони стали для нас набагато більшими лідерами своїх держав, ніж коли я бачив їх у краватках і костюмах до цього. Тому що питання було, не в чому вони, а коли вони та де. Все треба робити вчасно", – розповів Зеленський.

За його словами, інші європейські лідери теж висловлюють своє бажання приїхати до України. Серед них і президент Литви Гітанас Науседа.

"Також піднімали це питання декілька лідерів. Мені здається Емануель Макрон також говорив, що він думав про це", – розповів Зеленський.

Дивіться нічне звернення Володимира Зеленського 21 березня