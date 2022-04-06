Это оценит весь мир, – Зеленский ожидает в Киеве глав Евросоюза фон дер Ляйен и Борреля
Владимир Зеленский заявил, что в Киеве готовятся встречать Урсулу фон дер Ляйен и Жозепа Борреля. Европейские лидеры прибудут в ближайшее время.
Об этом глава государства сообщил во время своего видеообращения вечером 5 апреля, пишет 24 канал.
Читайте также За новым оружием поеду, – Кулеба рассказал, что будет делать Украина на саммите НАТО
Готовимся принимать уже в ближайшее время в Киеве с визитами президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу европейской дипломатии Жозепа Борреля,
– сказал Президент Украины.
Владимир Зеленский отметил, что коллективная работа в столице – это то, что будет положительно оценено многими народами мира и не только в Европе.
"Потому что сейчас Киев – это столица глобальной демократии, столица борьбы за свободу для всех на Европейском континенте", – добавил украинский лидер.
Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео