Отправить пикантный подарок Симоньян мог кто угодно. К примеру, Евгений Пригожин. Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный журналист издания The Insider Тимур Олевский.

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Тюрьма – главная тема в обществе

Во-первых, это очень по-пригожински. У главы ППК "Вагнера" болезненная фиксация на теме секса в том смысле, в каком его понимают "на зоне" как способ унижения, насилия и влияния на людей, чтобы подчинить себе. Не в нормальном человеческом смысле, утверждает журналист, а в выстраивании кастового сознания и насильственного отношения одних к другим.

Существует только тот "кто" и тот "кого". И тот "кого" всегда должен подчинять тому "кто". Никакие друге варианты взаимоотношений не воспринимаются. Это очень странно и очень архаично,

– сказал Олевский.

Кроме того, сегодня тюрьма – одна из главных тем российского общества. Люди боятся тюрьмы, люди готовятся к тюрьме, люди сидят в тюрьмах. Как подчеркнул Олевский, сегодня заключение – очень вероятная перспектива для любого человека. Кроме, конечно, смерти в окопе.

Поэтому отношение к теме секса в уничижительном архаическом представлении бросилось в массовую культуру. Возможно, Маргарите Симоньян досталось по инерции,

– считает журналист.

А, возможно, действительно Пригожин, зацикленный на этой теме. Он – яркий представитель этой архаической системы взаимоотношений. Пригожин ее эксплуатирует и ему кажется, что слушающие его люди должны чувствовать, что он очень близок к народу.

"Не знаю, знает ли он что-нибудь о российском народе. Возможно, я ничего о нем не знаю, а он – знает", – предположил оппозиционный журналист.

Вполне возможно, что Симоньян подвигают. Вообще с пропагандистами на экранах, акцентировал Олевский, скоро будут серьезные проблемы. Дело в том, что они слишком много наговорят того, что не сбылось.

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