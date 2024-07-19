Мэр Львове Андрей Садовый отреагировал на смерть языковеда. Он выразил соболезнования родным женщины.
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Садовый об убийстве Фарион
Садовый отметил, что убийство Фарион – это "страшно и ужасно" и подчеркнул, что преступника необходимо найти.
Беда. Стало известно, что Ирина Фарион умерла в больнице. Медики сделали все возможное, но ранение было несовместимо с жизнью. Община Львова выражает искренние соболезнования семье и всем, кто ее знал и любил. Это очень страшно и ужасно. Я всегда говорю, что в Украине больше нет безопасного места. Но чтобы такое дерзкое, наглое убийство. Убийцу надо найти,
– написал мэр.
Он отметил, что над этим вопросом сейчас активно работают правоохранители. Кроме этого Садовый убежден, что у этого убийства есть заказчик.
Заказчик также должен быть известен и нести полную ответственность,
– написал городской голова.
- Напомним, вечером 19 июля неизвестный выстрелил Ирине Фарион в голову возле ее дома.
- Медики провели операцию и сделали все возможное. Однако не смогли удалить пулю, поскольку она была в глубинных структурах мозга. Женщина находилась в критическом состоянии и в мозговой коме.
- Через несколько часов после покушения она умерла в больнице.