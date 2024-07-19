Мер Львові Андрій Садовий відреагував на смерть мовознавиці. Він висловив співчуття рідним жінки.
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Садовий про вбивство Фаріон
Садовий зазначив, що вбивство Фаріон – це "страшно і жахливо" й наголосив, що злочинця необхідно знайти.
Біда. Стало відомо, що Ірина Фаріон померла в лікарні. Медики зробили все можливе, але поранення було несумісне з життям. Громада Львова висловлює щирі співчуття родині та всім, хто її знав і любив. Це дуже страшно і жахливо. Я завжди кажу, що в Україні більше немає безпечного місця. Але щоб таке зухвале, нагле вбивство. Вбивцю треба знайти,
– написав мер.
Він зазначив, що над цим питанням наразі активно працюють правоохоронці. Крім цього Садовий переконаний, що у цього вбивства є замовник.
Замовник також має бути відомим і нести повну відповідальність,
– написав міський голова.
- Нагадаємо, ввечері 19 липня невідомий вистрілив Ірині Фаріон в голову біля її будинку.
- Медики провели операцію і зробили все можливе. Однак не змогли видалити кулю, оскільки вона була в глибинних структурах мозку. Жінка перебувала в критичному стані та в мозковій комі.
- За кілька годин після замаху вона померла в лікарні.