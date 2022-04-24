Это очень существенный вклад в победу, – Арестович о снабжении Западом вооружения армии России
Источник:ФЕЙГИН LIVE
Франция и Германия в обход санкций поставляли России с 2014 вооружения и комплектующие к технике. Таким образом, они значительно усилили позиции России в войне против Украины.
Кремлевскую банду "накачивал" Запад
Советник Офиса Президента Алексей Арестович отреагировал на внутренний отчет ЕС о поставках производителей Германии и Франции военного оборудования России в обход санкций, предварительно обнародованный британским изданием The Telegrap .
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Все это было в обход санкций. Часть – военное оборудование, часть – оборудование военного назначения. И это очень болезненный вариант для людей, привыкших молиться на Запад. Осознать, что оказываемую кремлевскую банду накачивал Запад, это огромный удар,
– отметил Арестович.
Украина уже видела доказательства снабжения оружием
Кроме того, советник отметил, что украинское военное руководство уже давно видели в российских панцирях французские тепловизоры 16-го года и немецкую трансмиссию.
И таких тепловизоров тысячу штук поставила Франция России. Выходит, что они модернизировали до очень серьезного уровня тысячу российских танков. Это очень существенный вклад в победу России со стороны Франции,
– подчеркнул Арестович.
В то же время он возмутился, что эти люди были гранатами нашей безопасности в трехсторонней контактной и Нормандской группах.
Основное о продаже оружия России Западом в обход санкции
Часть оборудования, проданного России в обход санкций, уже после 2014 года используется в вооруженных действиях в Украине. Речь идет о бомбах, ракетах и пушках.
Известно, что 10 стран-членов ЕС производили такой экспорт. Около 78% общего объема – 350 миллионов евро поставляли немецкие и французские фирмы.
Какие страны продавали оружие агрессору
- Немецкие фирмы продали в Россию товаров "двойного использования" на сумму 121 миллион евро. Говорят, их обманули российские покупатели, потому что уверяли в мирном использовании товаров.
- Франция продала для вооружения России больше всего – на сумму 152 миллиона евро. Правительство разрешило продавать россиянам бомбы, ракеты, торпеды, а также тепловизионные камеры для более тысячи российских танков, а также навигационные системы для истребителей и ударных вертолетов.
- Италия отвечает за поставку оружия на сумму 22,5 миллиона евро.
- Австрия, Болгария и Чехия вместе экспортировали российским силовикам товаров на 49,3 миллиона евро с 2015 по 2022 год.
- Великобритания продала таких товаров на 2,4 миллиона евро.
Как следствие – погибают тысячи человек
Кстати, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк тоже отреагировал на опубликованный отчет и обнародовал видео, которое четко иллюстрирует происходящее: западные страны финансируют убийства их же людей, не только тысячи украинцев.
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