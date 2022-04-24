Кремлівську банду "накачував" Захід

Радник Офісу Президента Олексій Арестович відреагував на внутрішній звіт ЄС про постачання виробників Німеччини та Франції воєнного обладнання Росії в обхід санкцій, який попередньо оприлюднило британське видання The Telegrap.

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Все це було в обхід санкцій. Частина – військове обладнання, частина – обладнання військового призначення. І це дуже болісний варіант для людей, які звикли молитись на Захід. Усвідомити, що виявляється кремлівську банду накачував захід, це величезний удар,

– зазначив Арестович.

Україна уже бачила докази постачання зброї

Крім того,радник зазначив, що українське військове керівництво уже давно бачили у російських панцирах французькі тепловізори 16-го року і трансмісію німецьку.

І таких тепловізорів тисячу штук поставила Франція Росії. Виходить, що вони модернізували до дуже серйозного рівня тисячу російських танків. Це дуже суттєвий вклад в перемогу Росії зі сторони Франції,

– наголосив Арестович.

Водночас він обурився, що ці ж люди були гранатами нашої безпеки у тристоронній контактній і Нормандській групах.

Основне про продаж зброї Росії Заходом в обхід санкції

Частина обладнання, яке продали Росії в обхід санкцій, уже після 2014 року, використовується у збройних діях в Україні. Йдеться бомби, ракети та гармати.

Відомо, що 10 країн-членів ЄС здійснювали такий експорт. Близько 78% від загального обсягу – 350 мільйонів євро постачали німецькі та французькі фірми.

Які країни продавали зброю агресору

Німецькі фірми продали до Росії товарів "подвійного використання" на суму 121 мільйон євро. Кажуть, їх надурили російські покупці, бо запевняли у мирному використанні товарів.

продали до Росії товарів "подвійного використання" на суму 121 мільйон євро. Кажуть, їх надурили російські покупці, бо запевняли у мирному використанні товарів. Франція продала для озброєння Росії найбільше – на суму 152 мільйони євро. Уряд дозволив продавати росіянам бомби, ракети, торпеди, а також тепловізійні камери для понад тисячі російських танків, а також навігаційні системи для винищувачів і ударних гелікоптерів.

продала для озброєння Росії найбільше – на суму 152 мільйони євро. Уряд дозволив продавати росіянам бомби, ракети, торпеди, а також тепловізійні камери для понад тисячі російських танків, а також навігаційні системи для винищувачів і ударних гелікоптерів. Італія відповідальна за постачання зброї на суму 22,5 мільйона євро.

відповідальна за постачання зброї на суму 22,5 мільйона євро. Австрія, Болгарія та Чехія разом експортували російським силовикам товарів на 49,3 мільйона євро з 2015 по 2022 рік.

разом експортували російським силовикам товарів на 49,3 мільйона євро з 2015 по 2022 рік. Британія продала таких товарів на 2,4 мільйона євро.

Як наслідок – гинуть тисячі людей

До слова, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк теж відреагував на опублікований звіт та оприлюднив відео, яке чітко ілюструє те, що відбувається: західні країни фінансують вбивства їх же людей, не лише тисячі українців.

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