Кремлівську банду "накачував" Захід
Радник Офісу Президента Олексій Арестович відреагував на внутрішній звіт ЄС про постачання виробників Німеччини та Франції воєнного обладнання Росії в обхід санкцій, який попередньо оприлюднило британське видання The Telegrap.
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Все це було в обхід санкцій. Частина – військове обладнання, частина – обладнання військового призначення. І це дуже болісний варіант для людей, які звикли молитись на Захід. Усвідомити, що виявляється кремлівську банду накачував захід, це величезний удар,
– зазначив Арестович.
Україна уже бачила докази постачання зброї
Крім того,радник зазначив, що українське військове керівництво уже давно бачили у російських панцирах французькі тепловізори 16-го року і трансмісію німецьку.
І таких тепловізорів тисячу штук поставила Франція Росії. Виходить, що вони модернізували до дуже серйозного рівня тисячу російських танків. Це дуже суттєвий вклад в перемогу Росії зі сторони Франції,
– наголосив Арестович.
Водночас він обурився, що ці ж люди були гранатами нашої безпеки у тристоронній контактній і Нормандській групах.
Основне про продаж зброї Росії Заходом в обхід санкції
Частина обладнання, яке продали Росії в обхід санкцій, уже після 2014 року, використовується у збройних діях в Україні. Йдеться бомби, ракети та гармати.
Відомо, що 10 країн-членів ЄС здійснювали такий експорт. Близько 78% від загального обсягу – 350 мільйонів євро постачали німецькі та французькі фірми.
Які країни продавали зброю агресору
- Німецькі фірми продали до Росії товарів "подвійного використання" на суму 121 мільйон євро. Кажуть, їх надурили російські покупці, бо запевняли у мирному використанні товарів.
- Франція продала для озброєння Росії найбільше – на суму 152 мільйони євро. Уряд дозволив продавати росіянам бомби, ракети, торпеди, а також тепловізійні камери для понад тисячі російських танків, а також навігаційні системи для винищувачів і ударних гелікоптерів.
- Італія відповідальна за постачання зброї на суму 22,5 мільйона євро.
- Австрія, Болгарія та Чехія разом експортували російським силовикам товарів на 49,3 мільйона євро з 2015 по 2022 рік.
- Британія продала таких товарів на 2,4 мільйона євро.
Як наслідок – гинуть тисячі людей
До слова, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк теж відреагував на опублікований звіт та оприлюднив відео, яке чітко ілюструє те, що відбувається: західні країни фінансують вбивства їх же людей, не лише тисячі українців.
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