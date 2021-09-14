Это очень важное обязательство, – Кулеба об обещании Байдена для Зеленского

На встрече 1 сентября президент Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что не оставит один на один Украину с Россией. Кроме того, он сказал, что готов сотрудничать с Киевом.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что правительство втянули во внутреннюю политику США.

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"Нас, дипломатов, учат читать через много слоев каждой строки. Я думаю, что президент США открыт для сотрудничества с нами и понимает, что предыдущая администрация втянула нас во внутреннюю политику США", – заявил Кулеба.

Он сказал, что не оставит Украину один на один с Россией, и это очень важное обязательство,

– добавил он.

На что не распространяются обещания Байдена

Издание Independent пишет, что хоть Байден и выразил Зеленскому поддержку, но это не распространяется на членство Украины в НАТО и Европейском союзе. Это из-за того, что сотни лет Запад жил с пониманием того, что Украина – это часть российского мира. Только сейчас появляется понимание, что это не так.

Что известно о встрече Байдена и Зеленского