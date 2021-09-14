Это очень важное обязательство, – Кулеба об обещании Байдена для Зеленского
Источник:The Independent
На встрече 1 сентября президент Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что не оставит один на один Украину с Россией. Кроме того, он сказал, что готов сотрудничать с Киевом.
Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что правительство втянули во внутреннюю политику США.
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"Нас, дипломатов, учат читать через много слоев каждой строки. Я думаю, что президент США открыт для сотрудничества с нами и понимает, что предыдущая администрация втянула нас во внутреннюю политику США", – заявил Кулеба.
Он сказал, что не оставит Украину один на один с Россией, и это очень важное обязательство,
– добавил он.
На что не распространяются обещания Байдена
Издание Independent пишет, что хоть Байден и выразил Зеленскому поддержку, но это не распространяется на членство Украины в НАТО и Европейском союзе. Это из-за того, что сотни лет Запад жил с пониманием того, что Украина – это часть российского мира. Только сейчас появляется понимание, что это не так.
Что известно о встрече Байдена и Зеленского
- Президенты США и Украины встретились 1 сентября в Вашингтоне. Они разговаривали примерно 2 часа.
- Результатами переговоров стала договоренность, что США будут оказывать Украине военную помощь. Она составит 60 миллионов долларов. Это предполагает также то, что Украина получит противотанковые системы Javelin и другие виды вооружений.
- Также Украине предоставят 40 миллионов долларов гуманитарной помощи для восточных регионов. Кроме того, 12,8 миллиона долларов выделят для борьбы с COVID-19.
- Байден также подтвердил, что "Северный поток-2" опасен. Поэтому США будут настаивать на сохранении транзитной роли Киева после запуска газопровода.