Очередное проявление российского безумия, – Зеленский об ударе по гипермаркету в Харькове

Владимир Зеленский 25 мая опубликовал традиционное вечернее обращение. В нем он отреагировал на циничный удар россиян по строительному гипермаркету в Харькове.

Сообщается, что внутри "Эпицентра" во время удара находилось около 200 человек. Известно о первых погибших, есть раненые, а также пропавшие без вести. В частности, на связь не выходят 15 работников гипермаркета.

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Обращение Зеленского

Владимир Зеленский сообщил, что прямо перед записью обращения были первые доклады по Харькову – об ударе по гражданскому объекту, строительному гипермаркету. Президент отметил, что это один из крупнейших центров, внутри которого было работников и посетителей. Пожар охватил всю территорию. На месте работают ГСЧС Украины, медицинские службы, местные власти, полиция, которые борются за каждую жизнь.

Этот удар по Харькову – очередное проявление российского безумия. Никак иначе это назвать просто нельзя. Только такие сумасшедшие, как Путин, способны убивать и терроризировать людей так подло,

– сказал он.

Президент отметил, что уже известно о раненых и погибших. Зеленский выразил соболезнования родным и близким. Каждому, кто пострадал, будет оказана необходимая помощь.

Когда мы говорим лидерам мира, что Украине нужно достаточно защиты ПВО, когда мы говорим, что нужна реальная решимость – для разрешения защищать жизни наших людей именно так, как это будет эффективно, чтобы российские террористы не могли даже приблизиться к нашим границам, – мы говорим о том, как буквально не допустить подобных террористических ударов,

– сказал Зеленский.

Кроме этого, гарант сообщил, что в Донецкой области есть результат, который "необходим на всех направлениях". На этом направлении военные 110-й отдельной механизированной бригады сбили очередной российский Су-25.

Президент Украины отметил, что если бы Украина имела больше адекватных, современных систем ПВО и авиации, то российский воздушный флот уже потерпел бы такой же крах, как и их Черноморский флот. То есть российский террор стал бы просто невозможен. Зеленский объяснил, что реальные миротворческие меры – это сбивать российскую боевую авиацию, российские ракеты и дроны.