В России продолжают распространять фейк, что якобы США имеет свои биологические лаборатории в Украине. Но эту ложь опровергают даже ученые в стране-агрессоре.

Об этом сообщил журналист Сергей Лещенко. По его словам, российские государственные ресурсы с новой силой начинают распространять эту пропаганду.

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В который раз доказываем, что это ложь. Никаких лабораторий, которые бы занимались незаконной деятельностью на территории Украины, не было,

– говорит Лещенко.

Как фейк опровергают в России

Информацию опровергают все: Министерство здоровья Украины, американцы и даже российские ученые. В частности, они в своих обращениях, адресованных российским пропагандистам, утверждали:

Нет доказательств разработки Украиной биологического оружия или даже использования в лабораториях особо опасных потентов.

разработки Украиной биологического оружия или даже использования в лабораториях особо опасных потентов. Наличие в лабораториях штаммов чумы, сибирской язвы, туляремии является чистой выдумкой.

А даже наличие таких штаммов в лаборатории, занимающейся особо опасными инфекциями, не является свидетельством разработки Украиной биохимического оружия.

Лещенко добавил, что очень важно опровергнуть пропаганду, поскольку Россия может использовать этот аргумент, чтобы атаковать Украину химическим оружием.



Памятка действий в случае химической атаки / Инфографика 24 канала

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