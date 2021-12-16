Это ошибка, – в Кремле отреагировали на данные суда о присутствии своих войск на Донбассе

Дмитрий Песков отрицает информацию ростовского суда о том, что российские военные присутствуют на Донбассе. Он заявил, что это ложь.

Это невозможно, – Песков

Спикер Владимира Путина традиционно заявил, что российских войск на оккупированном Донбассе нет. Поэтому судьи якобы "ошиблись".

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Наверное, говорится об ошибке тех, кто писал этот текст (приговора суда – 24 канал). Потому что это невозможно,

– подчеркнул спикер Путина.

Он цинично добавил, что армия России находится на территории России.

Что известно о решении российского суда

Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что в публичном доступе есть решение Кировского суда Ростова, которое признает, что на временно оккупированной территории Донбасса есть российские военные. Это впервые такую ​​информацию признали официально, однако, вероятно, – случайно.

В приговоре суда одного из военных обвинили в том, что он поставлял продукты российским бойцам, которые находились на Донбассе "на боевом дежурстве". Журналист считает, что теперь материалы этого дела "подчистят".

Россия не признает себя стороной конфликта на Донбассе

Заметим, в Кремле упорно отрицают, что их войска находятся на оккупированной территории Украины. Они не признают себя стороной конфликта, поэтому говорят украинским властям вести переговоры с боевиками. Недавно министерство иностранных дел России обратилось к президенту Турции Реджепу Эрдогану, чтобы он "заставил" Киев говорить с оккупантами.