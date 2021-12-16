Це неможливо, – Пєсков

Речник Володимира Путіна традиційно заявив, що російських військ на окупованому Донбасі немає. Тому судді буцімто "помилилися".

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Напевно, мовиться про помилку тих, хто писав цей текст (вироку суду – 24 канал). Тому що це неможливо,

– наголосив речник Путіна.

Він цинічно додав, що армія Росії є на території Росії.

Що відомо про рішення російського суду

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що у публічному доступі є рішення Кіровського суду Ростова, яке визнає, що на тимчасово окупованій території Донбасу є російські військові. Це вперше таку інформацію визнали офіційно, однак, ймовірно, – ненароком.

У вироку суду одного з військових звинуватили у тому, що він постачав продукти російським бійцям, які перебували на Донбасі "на бойовому чергуванні". Журналіст вважає, що тепер матеріали цієї справи "підчищать".

Росія не визнає себе стороною конфлікту на Донбасі

Зауважимо, у Кремлі вперто заперечують, що їхні війська є на окупованій території України. Вони не визнають себе стороною конфлікту, тому кажуть українській владі вести перемовини з бойовиками. Нещодавно міністерство закордонних справ Росії звернулося до президента Туреччини Реджепа Ердогана, аби він "змусив" Київ говорити з окупантами.