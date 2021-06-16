Председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков заявил, что указ Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Касминина и Александра Тупицкого не имеет юридической силы. В то же время такой сценарий является губительным и не приводит к решению конституционного кризиса.

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Что поможет избежать проблемы

По словам Жернакова, единственный способ решить вопрос с делом Тупицкого – ввести настоящий конкурс на должность судей Конституционного Суда. Это необходимо, чтобы его состав постепенно очистился путем открытых конкурсных отборов.

Как он заметил, на самом деле сейчас есть только попытки "подмять" или сделать Конституционный Суд более подконтрольным. Однако неконституционными способами разрешить кризис невозможно. Это его только усугубит.

Тупицкий говорит, что он легитимный, а Зеленский, что не легитимный. Кто прав и чьи решения правильные – уже никто не может разобраться. Это очень губительна ситуация для страны, которая находится в состоянии войны,

– отметил председатель правления Фонда DEJURE.

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По мнению Жернакова, судьи Тупицкого действуют так, как считают нужным, в соответствии с законом. В то же время их досрочный роспуск возможен только с внесением изменений в Конституцию.

Однако делать это каждый раз, когда кому-то что-то не нравится, не только неэффективно, но даже опасно.

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