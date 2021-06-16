Голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков заявив, що указ Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Касмініна й Олександра Тупицького не має юридичної сили. Водночас такий сценарій є згубним і не призводить до розв'язання конституційної кризи.
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Що допоможе уникнути проблеми
За словами Жернакова, єдиний спосіб розв'язати питання зі справою Тупицького – запровадити справжній конкурс на посаду суддів Конституційного Суду. Це необхідно, щоб його склад поступово очистився шляхом відкритих конкурсних доборів.
Як він зауважив, насправді зараз є лише спроби "підім'яти" чи зробити Конституційний Суд більш підконтрольним. Однак неконституційними способами розв'язати кризу неможливо. Це її тільки поглибить.
Тупицький каже, що він легітимний, а Зеленський, що не легітимний. Хто правий і чиї рішення правильні – вже ніхто не може розібратися. Це дуже згубна ситуація для країни, яка перебуває у стані війни,
– наголосив голова правління Фундації DEJURE.
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На думку Жернакова, судді Тупицього діють так, як вважають за потрібне, відповідно до закону. Водночас їхній дочасний розпуск можливий лише з внесенням змін до Конституції.
Однак робити це кожного разу, коли комусь щось не подобається, не лише неефективно, а навіть небезпечно.
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Справа Тупицького: що відомо
- Олександра Тупицького підозрюють у наданні неправдивих свідчень та в підкупі свідка. Зокрема, 19 січня 2021 року слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру.
- У грудні 2020 року Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови КСУ з посади на 2 місяці. Однак у лютому його відсторонили ще на місяць.
- Вже у березні Зеленський скасував указ Віктора Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями КСУ.
- 6 суддів Конституційного суду 10 червня заблокували засідання Великої палати суду та вимагали забезпечити участь відстороненого судді в засіданнях.
- Касаційний суд у складі Верховного Суду 14 червня розглядав один з позовів про відсторонення Тупицького.