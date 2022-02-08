Это победа, – Пионтковский о готовности Украины к вероятному наступлению России
Готовность Вооруженных сил Украины к вероятному новому наступлению России становится каждый раз больше. Кремль понимает, что Украина становится сильнее – это уже победа.
Об этом в эфире 24 канала сказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он соглашается с тем, что украинское общество готово давать отпор российской агрессии.
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Такая готовность дает большой толчок всем.
В этом смысле это победа. Надо еще больше усиливать эту готовность,
– подчеркнул российский публицист.
Пионтковский: вопрос вступления в НАТО – второстепенный
Российский публицист считает, что сейчас главным вопросом является именно борьба с Россией.
Сейчас надо ставить вопрос не о вступлении в НАТО, он второстепенен. Сейчас вопрос стоит о победе Запада и сегодняшнего лидера свободного мира Украины над путинской теранией. Это более актуальный вопрос, чем членство в любой организации.
Он отметил, что именно после победы будет "новая архитектура европейской безопасности" – тогда можно будет вернуться к вопросу о НАТО.
Эфир Романа Цимбалюка с Андреем Пионтковским на 24 канале: смотрите видеоВажно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.