Про це в ефірі 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський. Він погоджується з тим, що українське суспільство готове давати відпір російській агресії.

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Така готовність України дає великий поштовх усім.

У цьому сенсі це перемога. Треба ще більше посилювати цю готовність,

– наголосив російський публіцист.

Довідка. Україна отримала вже понад 1000 тонн сучасного озброєння від міжнародних партнерів.

Піонтковський: Питання вступу до НАТО – другорядне

Російський публіцист вважає, що наразі головним питання є саме боротьба з Росією.

Зараз треба ставити питання не про вступ в НАТО, воно другорядне. Зараз питання стоїть про перемогу Заходу і сьогоднішнього лідера вільного світу України над путінською теранією. Це актуальніше питання, ніж членство у будь-якій організації Андрій Піонтковський Російський публіцист

Він зауважив, що саме після перемоги буде "нова архітектура європейської безпеки" – тоді можна буде повернутись до питання щодо НАТО.

Ефір Романа Цимбалюка з Андрієм Піонтковським на 24 каналі: дивіться відео

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.