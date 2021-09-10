Об этом в эфире 24 канала рассказал экс-министр обороны Андрей Загороднюк. Поскольку учения были запланированными и происходят регулярно, то чего-то особенно революционного или удивительного в их проведении нет.
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"Запад-2021" – политический сигнал
По словам Загороднюка, в любых учениях такого масштаба действия всегда являются демонстрационными.
Это политический сигнал, что Россия и Беларусь имеют общие вооруженные силы, хотя это и разные суверенные страны, но они интегрированы. Они могут работать вместе и обучены это делать,
– отметил экс-министр.
Основной политический сигнал от этих учений – если кто-то из стран НАТО захочет зайти любым образом в Беларусь, то у России уже есть отработанные действия, чтобы ее защитить.
Как отметил Загороднюк, в первую очередь это делают для того, чтобы демотивировать страны НАТО агрессивно действовать в отношении Беларуси.
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По словам экс-министра обороны, в Украине знают о практически полной интеграции вооруженных сил Беларуси и России. Поэтому сейчас основная задача учений – отработать логистику, совместные действия и слаженность в отражении условной атаки противника.
"Это подготовка мероприятий, которые готовились очень давно. Мы о большинстве из них знаем", – добавил он.
Загороднюк рассказал об учениях "Запад-2021": смотрите видео
Учения "Запад-2021": коротко
- В России на полигоне Мулино в Нижегородской области 9 сентября прошла церемония открытия военных учений "Запад-2021". Они продлятся как минимум до 16 сентября.
- В Минобороны России заявили, что учения носят исключительно оборонительный характер. Однако в Польше готовятся к провокациям.
- По словам Владимира Зеленского, Украина осознает, какие замыслы у совместных российско-белорусских военных учений. Поэтому военные готовы к различным шагам со стороны этих государств.