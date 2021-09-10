Об этом в эфире 24 канала рассказал экс-министр обороны Андрей Загороднюк. Поскольку учения были запланированными и происходят регулярно, то чего-то особенно революционного или удивительного в их проведении нет.

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"Запад-2021" – политический сигнал

По словам Загороднюка, в любых учениях такого масштаба действия всегда являются демонстрационными.

Это политический сигнал, что Россия и Беларусь имеют общие вооруженные силы, хотя это и разные суверенные страны, но они интегрированы. Они могут работать вместе и обучены это делать,

– отметил экс-министр.

Основной политический сигнал от этих учений – если кто-то из стран НАТО захочет зайти любым образом в Беларусь, то у России уже есть отработанные действия, чтобы ее защитить.

Как отметил Загороднюк, в первую очередь это делают для того, чтобы демотивировать страны НАТО агрессивно действовать в отношении Беларуси.

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По словам экс-министра обороны, в Украине знают о практически полной интеграции вооруженных сил Беларуси и России. Поэтому сейчас основная задача учений – отработать логистику, совместные действия и слаженность в отражении условной атаки противника.

"Это подготовка мероприятий, которые готовились очень давно. Мы о большинстве из них знаем", – добавил он.

Загороднюк рассказал об учениях "Запад-2021": смотрите видео

Учения "Запад-2021": коротко