Про це в ефірі 24 каналу розповів ексміністр оборони Андрій Загороднюк. Оскільки навчання були запланованими й відбуваються регулярно, то чогось особливо революційного або надзвичайного у їхньому проведенні немає.

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"Захід-2021" – політичний сигнал

За словами Загороднюка, у будь-яких навчаннях такого масштабу дії завжди є демонстраційними.

Це політичний сигнал, що Росія і Білорусь мають спільні збройні сили, хоча це різні суверенні країни, але інтегровані. Вони можуть працювати разом й навчені це робити,

– наголосив ексміністр.

Основний політичний сигнал від цих навчань – якщо хтось з країн НАТО захоче зайти будь-яким чином у Білорусь, то Росія має вже відпрацьовані дії, щоб її захистити.

Як зазначив Загороднюк, першочергово це роблять для того, що демотивувати країни НАТО агресивно діяти щодо Білорусі.

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За словами ексміністра оборони, в Україні знають про практично повну інтеграцію збройних сил Білорусі та Росії. Тому наразі основне завдання навчань – відпрацювати логістику, спільні дії та злагодженість у відбитті умовної атаки супротивника.

"Це підготовка заходів, які готувалися дуже давно. Ми про більшість з них знаємо", – додав він.

Загороднюк розповів про навчання "Захід-2021": дивіться відео

Навчання "Захід-2021": коротко