Про це в ефірі 24 каналу заявив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко. Мовиться також про створення Росією 2 додаткових баз у Білорусі – в Гродно та Барановичах.
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"Нам треба будувати посилений кордон на Півночі, щоб ми в якийсь момент не опинилися на роздоріжжі, коли потрібно терміново перекидати війська з одного фронту на інший", – наголосив Огризко.
Війська Росії в Білорусі
Ексміністр акцентував на тому, що Росія може не вивести свої війська з Білорусі після військових навчань "Захід-2021". Це може стати черговою серйозною загрозою для України.
Водночас у Барановичах планують розмістити російські літаки. Підліт до України у такому випадку становитиме кілька хвилин.
Підтримка НАТО
Політик зауважив, що партнери України в НАТО мали би поставитися до цієї ситуації з усією серйозністю. Окремі країни уже відреагували:
- у Таллінн зайшов американський есмінець;
- у Польщі розквартировані американські підрозділи;
- поляки також закуповують американську військову техніку.
"Це, безумовно, треба робити і нам. Надія на меморандум, який підписали у Вашингтоні, бо він дає можливість Україні стати реальним союзником США", – резюмував Огризко.
Огризко акцентував на загрозі від Росії з білоруської сторони: дивіться відео
Навчання "Захід-2021": останні новини
- У Росії 9 вересня стартували військові навчання "Захід-2021". Вони відбуватимуться на 9 російських і 5 білоруських полігонах, а також у акваторії Балтійського моря.
- У Польщі розпочали підготовку до можливих провокацій Росії ще з кінця серпня. Особлива увага прикута до ситуації на кордоні.
- Військовий експерт Олег Жданов припустив, що Олександр Лукашенко не допустить, щоб війська Росії залишились у Білорусі. Їхнє постійне перебування в країні може бути загрозою для самопроголошеного президента.