Об этом в эфире 24 канала заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Говорится также о создании Россией 2 дополнительных баз в Беларуси – в Гродно и Барановичах.
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"Нам надо строить усиленную границу на Севере, чтобы мы в какой-то момент не оказались на распутье, когда нужно срочно перебрасывать войска с одного фронта на другой", – подчеркнул Огрызко.
Войска России в Беларуси
Экс-министр акцентировал на том, что Россия может не вывести свои войска из Беларуси после военных учений "Запад-2021". Это может стать очередной серьезной угрозой для Украины.
В то же время в Барановичах планируют разместить российские самолеты. Подлет в Украину в таком случае составит несколько минут.
Поддержка НАТО
Политик отметил, что партнеры Украины в НАТО должны отнестись к этой ситуации со всей серьезностью. Отдельные страны уже отреагировали:
- в Таллин зашел американский эсминец;
- в Польше расквартированы американские подразделения;
- поляки также закупают американскую военную технику.
"Это, безусловно, надо делать и нам. Надежда на меморандум, который подписали в Вашингтоне, потому что он дает возможность Украине стать реальным союзником США", – резюмировал Огрызко.
Огрызко акцентировал на угрозе от России с белорусской стороны: смотрите видео
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- В России 9 сентября стартовали военные учения "Запад-2021". Они будут проходить на 9 российских и 5 белорусских полигонах, а также в акватории Балтийского моря.
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