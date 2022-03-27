Это полностью идея Польши, – Зеленский о миротворцах НАТО

Владимир Зеленский рассказал, что миротворцы НАТО на территории Украины – это идея Польши. Украинский лидер это предложение пока не совсем понимает.

Зеленский подчеркнул, что Украине не нужен замороженный конфликт на ее территории. Президент объяснил это во время встречи с польскими коллегами.

Заметьте Часть погибла, часть взяли в плен, их уже обменяли, – Зеленский о защитниках Змеиного

В то же время эту риторику продолжили. Зеленский подчеркнул, что только Украина будет принимать решение: будут или не будут на ее территории те или иные силы.

Это полностью идея Польши – вводить в Украину миротворческие силы. Я пока не понимаю до конца это предложение. Нам не нужен замороженный конфликт на территории нашего государства,

– заявил Зеленский.

Он рассказал, что ранее Украина приглашала миротворцев, которые защитят АЭС. Однако не дождалась этой помощи.

Интервью Зеленского российским СМИ: смотрите видео