В Минобороны России заявили, что якобы в Донецкой области воюют американские военные и имеют химическое оружие. После этого остается вопрос, что будет вторым шагом Кремля, когда США и НАТО даже не будут рассматривать его предложений.

Речь идет о требованиях России не принимать Украину в Североатлантический альянс. Об этом в эфире 24 канала рассказал российский журналист Игорь Яковенко.

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"Все понимают, что эти предложения не просто не примут во внимание. Их даже не будут обсуждать", – сказал журналист.

Предложение России – это даже не ультиматум, а предложение капитуляции. Понятно, что Запад этого не примет,

– добавил он.

Россия готовит провокации на всякий случай

Яковенко отметил, что из-за того, что Россия не получила гарантий невступления Украины в НАТО, Минобороны провело 21 декабря расширенное совещание в присутствии Владимира Путина. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что США организуют в Донецкой области военные базы, чтобы подготовить украинских военных к активным боевым действиям.

Кроме того, Шойгу сказал, что частные военные американские компании готовят против россиян провокации с химическим оружием.

Заявление Шойгу – это на самом деле попытка организовать оправдание Третьей мировой войне. Это оправдание на всякий случай, провокация для начала войны. Несмотря на все это, я считаю, что вероятность того, что Россия сделает эту провокацию, равна нулю, но это готовят. Игорь Яковенко Журналист

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