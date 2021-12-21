Это попытка оправдать возможность третьей мировой войны,–Яковенко о заявлениях минобороны России

21 декабря 2021 , 20:52
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Источник:

24 канал

В Минобороны России заявили, что якобы в Донецкой области воюют американские военные и имеют химическое оружие. После этого остается вопрос, что будет вторым шагом Кремля, когда США и НАТО даже не будут рассматривать его предложений.

Речь идет о требованиях России не принимать Украину в Североатлантический альянс. Об этом в эфире 24 канала рассказал российский журналист Игорь Яковенко.

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"Все понимают, что эти предложения не просто не примут во внимание. Их даже не будут обсуждать", – сказал журналист.

Предложение России – это даже не ультиматум, а предложение капитуляции. Понятно, что Запад этого не примет,
– добавил он.

Россия готовит провокации на всякий случай

Яковенко отметил, что из-за того, что Россия не получила гарантий невступления Украины в НАТО, Минобороны провело 21 декабря расширенное совещание в присутствии Владимира Путина. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что США организуют в Донецкой области военные базы, чтобы подготовить украинских военных к активным боевым действиям.

Кроме того, Шойгу сказал, что частные военные американские компании готовят против россиян провокации с химическим оружием.

Заявление Шойгу – это на самом деле попытка организовать оправдание Третьей мировой войне. Это оправдание на всякий случай, провокация для начала войны. Несмотря на все это, я считаю, что вероятность того, что Россия сделает эту провокацию, равна нулю, но это готовят.

Игорь Яковенко

Журналист

Игорь Яковенко о заявлениях Минобороны России: смотрите видео

Россия обвинила США в провокациях: детали

  • Шойгу сказал, что в Донецкой области якобы находится более 120 американских спецназовцев.
  • По словам российского министра обороны, американцы укрепляют позиции в жилых домах и на социально важных объектах.
  • Также он сказал, что в Донецкой и Луганской областях привезли "резервуары с неопределенными химическими компонентами" и "планируют использовать их для провокаций".
Автор: Марія Масюк