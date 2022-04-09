Это последние усилия врага, потом у них не будет сил ни на что, – Арестович

Российские оккупанты предпринимают последнюю попытку наступления на Украину. После новой попытки у врага не будет сил совершать повторные наступления на территории Украины.

Арестович: У них нет сил, чтобы возобновить наступление

Такое мнение высказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он прокомментировал активизацию российских оккупантов на востоке. В частности, россияне активно обстреливают Донбасс и Харьковскую область.

Достойно внимания Враг возобновил наступление на Мариуполь, но наши держатся, – Арестович

Это последние усилия (врага – 24 канал). После этого, вне зависимости от того, как оно закончится, а я думаю, что оно закончится 50/50 – немного в нашу пользу, немного в их, то у них не будет сил,

– заявил Арестович.

Он объяснил, что у России нет сил, ведь там провалена мобилизация. Следовательно, угрозы оккупантов, что после Запорожья и Харькова они якобы пойдут на Киев – не соответствую действительности.

"В России провалена мобилизация. У них нет сил, чтобы возобновить наступление... Как они сейчас рисуют большие стрелки на Харьков, на Запорожье... Якобы вернутся в Киев после востока... Этого точно не будет. Сил у них не хватит", – сказал Арестович.

Советник главы ОП предположил, что Россия может в течение 2 – 3 месяцев собирать новые силы, состоящие из срочников и устаревшей техники.

Также Арестович считает, что Путин хочет окончания войны, однако стремится приехать на переговоры с силовой позицией.

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