Арестович: У них нема сил, щоб поновити наступ

Таку думку висловив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Він прокоментував активізацію російських окупантів на сході. Зокрема, росіяни активно обстрілюють Донбас і Харківську область.

Варте уваги Ворог поновив наступ на Маріуполь, але наші тримаються, – Арестович

Це останні зусилля (ворога, – 24 канал). Після цього, поза залежністю від того, як воно закінчиться, а я думаю, що воно закінчиться 50/50 – трішки на нашу користь, трішки на їхню, то в них не буде сил,

– заявив Арестович.

Він пояснив, що у Росії немає сил, адже там провалена мобілізація. Відтак, погрози окупантів, що після Запоріжжя і Харкова вона буцімто підуть на Київ – не відповідаю дійсності.

"У Росії провалена мобілізація. У них нема сил, щоб поновити наступ… Як вони зараз малюють великі стрілки на Харків, на Запоріжжя... Нібито повернуться у Київ після сходу... Цього всього точно не буде. Сил у них не вистачить", – сказав Арестович.

Радник глави ОП припустив, що Росія може протягом 2 – 3 місяців збирати нові сили, які складатимуться зі строковиків та застарілої техніки.

Також Арестович вважає, що Путін хоче закінчення війни, однак прагне приїхати на перемовини із силовою позицією.

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