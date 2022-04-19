Это позволит России только залечить раны, – политолог о снятии санкций после "затишья" в Украине

Санкции, которые сейчас наложили на Россию, – на истощение. Социально-экономическое состояние России ухудшается еженедельно и ежемесячно

Об этом рассказал в эфире 24 канала политолог Алексей Минаков. Он также добавил, что, несмотря на исчезновение товаров с полок и рост цен, россияне свято верят, что заживут только лучше.

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И позитив сегодняшних ограничений в том, что они не позволят Путину вести войны в будущем, потому что страну ждет крах – уже сейчас видим проблемы ВПК,

– рассказывает политолог.

Как отмечает эксперт, все современные виды вооружения нуждаются в качественной электронике, которой уже сейчас нет в России. А через несколько месяцев каждый россиянин почувствует действие санкций и тогда начнутся вопросы.

Я очень надеюсь, что когда наступит "затишье" конфликта Украины и России, санкции не будут снимать, ведь это позволит врагу только залечить раны и накопить новый потенциал для агрессии,

– предостерегает Минаков.

Тем более после всех зверств россиян в украинских городах у мировых лидеров есть полное право сохранять эти ограничения в дальнейшем, добавляет политолог.

Об экономических последствиях для России и угрозах отмены санкций: смотрите видео