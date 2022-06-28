Это предупреждение НАТО и российским элитам, – в МВД объяснили новую тактику обстрелов Украины

Президент Польши Анджей Дуда связывает циничный удар россиян по торговому центру в Кременчуге с началом саммита стран НАТО. Это могло быть определенным сигналом для Североатлантического союза со стороны Кремля.

Однако это связано не только с Североатлантическим союзом. Об этом 24 каналу сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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По его словам, это может как-то коррелироваться и с состоявшимся вчера 27 июня заседанием "Большой семерки".

В этом случае, наверное, примерно в течение последнего месяца россияне изменили свою стратегию обстрелов Украины,

– сказал Денисенко.

Сейчас они начинают еще более массово обстреливать нашу страну. Если раньше на раз выпускали 5 – 6 ракет, то только за 25 июня оккупанты выпустили более 50 ракет. Как заметил советник министра, их выпускают из разных точек. Это резко усложняет работу нашей противовоздушной обороны.

Предупреждение российским элитам

Если же говорить о гражданских объектах, то за последние дни россияне обстреляли детский сад в Киеве (к счастью, там никого не было) и торговый центр в Кременчуге.

"Безусловно, это действительно во многом можно принимать как предупреждение и странам НАТО. С другой стороны – это предупреждение российским элитам", – считает Денисенко.

Как он объяснил, кремлевский диктатор Путин всем говорит, что останавливаться не собирается и демонстративно отрезает все возможные пути переговорного процесса как для Запада, так и для своих элит.

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Российские военные 27 июня нанесли ракетный удар по Кременчугу. Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, одна из ракет попала в ТРЦ "Амстор", а вот вторая – в стадион.

В ТРЦ находились около 1000 человек перед атакой.

Уже появились обновленные данные о жертвах атаки. По состоянию на утро 28 июня известно о 18 погибших. Один из них погиб в больнице. Его медикам спасти не удалось.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий отметил, что по состоянию на утро 36 человек считаются пропавшими без вести.

На месте ракетного удара продолжают работать спасатели.

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