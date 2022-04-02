Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович подчеркнул, что за этой ситуацией следят. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

К теме В Мелитополе похитили трех директоров школ из-за отказа работать с оккупантами

По его словам, 1 апреля в Киеве были представители Европарламента, которые прямо отметили, что недопустимо применять репрессии против представителей власти.

Это скорее всего станет основанием для введения нового пакета санкций против РФ. Это будет один из основных пунктов,

– заявил Арестович.

Он добавил, что сейчас оккупанты пытаются подавить гражданское сопротивление на Херсонщине. Для этого они похищают мэров украинских городов – людей, которых избрали именно местные люди.

"Уже есть ответная реакция международного сообщества о том, что попытка подавления населения не приведет РФ ни к чему другому, как к изоляции и большим санкциям", – отметил советник главы ОП.

Арестович добавил, что украинская власть за этим следит и делает все на политическом уровне, чтобы освободить или обезопасить этих людей.

К слову, россияне 2 апреля похитили еще одного мэра в Херсонской области – Николая Ризака. О его местонахождении пока неизвестно. О его похищении уже написали и пропагандистские телеграм-каналы. Мол, мэра задержали "за деструктивную деятельность и саботаж работы по охране правопорядка".