Радник глави Офісу Презмидента Олексій Арестович наголосив, що за цієї ситуацією слідкують. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.
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За його словами, 1 квітня у Києві були представники Європарламенту, які прямо зазначили, що неприпустимо заспосовувати репресії проти представників влади.
Це, швидше за все, стане підставою для введення нового пакету санкцій проти РФ. Це буде один з основних пунктів,
– заявив Арестович.
"Вже є відповідна реакція мiжнародного співтовариства про те, що спроба придушення населення не призведе РФ ні до чого іншого, як ізоляції та більших санкцій", – зазначив радник глави ОП.
Арестович додав, що українська влада за цим слідкує та робить все на політичному рівні, щоб звільнити чи убезпечити цих людей.
До слова, росіяни 2 квітня викрали ще одного мера на Херсонщині – Миколу Різака. Про його місцеперебування наразі нічого невідомо. Про його викрадення вже написали і пропагандистські телеграм-канали. Мовляв, мера затримали "за деструктивну діяльність та саботажі роботи з охорони правопорядку".