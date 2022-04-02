Радник глави Офісу Презмидента Олексій Арестович наголосив, що за цієї ситуацією слідкують. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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За його словами, 1 квітня у Києві були представники Європарламенту, які прямо зазначили, що неприпустимо заспосовувати репресії проти представників влади.

Це, швидше за все, стане підставою для введення нового пакету санкцій проти РФ. Це буде один з основних пунктів,

– заявив Арестович.

Він додав, що зараз окупанти намагаються придушити цивільний спротив у Херсонській області. Для цього вони викрадають мерів українських міст – людей, які обрали саме місцеві люди.

"Вже є відповідна реакція мiжнародного співтовариства про те, що спроба придушення населення не призведе РФ ні до чого іншого, як ізоляції та більших санкцій", – зазначив радник глави ОП.

Арестович додав, що українська влада за цим слідкує та робить все на політичному рівні, щоб звільнити чи убезпечити цих людей.

До слова, росіяни 2 квітня викрали ще одного мера на Херсонщині – Миколу Різака. Про його місцеперебування наразі нічого невідомо. Про його викрадення вже написали і пропагандистські телеграм-канали. Мовляв, мера затримали "за деструктивну діяльність та саботажі роботи з охорони правопорядку".