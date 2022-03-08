Это приведет к краху России, – пропагандист Соловьев не верит в победу, эфир удалили

В достижение целей российских оккупантов не верят даже их пропагандисты. Даже они сообразили, что Россию в случае продолжения войны будет ждать крах.

ВСУ полностью уничтожили миф об "одной из самых могущественных армий мира" и наносят врагу огромные потери. Вместе с тем санкции наших партнеров быстро уничтожают экономику врага и загоняют его в изоляцию.

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Удаленный эфир Соловьева

Путинский пропагандист Владимир Соловьев, у которого в Европе арестовали недвижимость, уже не верит в успех оккупантов.

Нас уже в любом случае будет ненавидеть весь западный мир, нас будут сторониться. А закончить войну с заявленными целями мы не сможем,

– убежден он.

Вместе со своим гостем пропагандист пытался найти смысл в нападении на Украину, но успеха они так и не достигли. Впоследствии этот эфир Соловьева удалили.

Фрагмент удаленного эфира Соловьева: видео

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