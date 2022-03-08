ЗСУ вщент знищили міф про "одну з наймогутніших армій світу" та завдают ворогу шалених втрат. Разом з тим санкції наших партнерів швидко знищують економіку ворога та заганяють його в ізоляцію.

До речі У Росії заборонили розривання контрактів на проходження військової служби: чому

Видалений ефір Соловйова

Путінський пропагандист Володимир Соловйов, в якого у Європі заарештували нерухомість, вже не вірить в успіх окупантів.

Нас вже у будь-якому випадку буде ненавидіти весь західний світ, нас будуть цуратися. А закінчити війну із заявленими цілями ми не зможемо, це приведе до краху Росії,

– переконаний він.

Разом зі своїм гостем пропагандист намагався знайти сенс у нападі на Україну, але успіху вони так і не досягнули. Згодом цей ефір Соловйова видалили.

Фрагмент видаленого ефіру Соловйова: відео

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