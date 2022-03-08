Нагадаємо, Росія почала цинічну війну в Україні 24 лютого 2022 року. Ворог зустрів тут лютий опір.

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Ворог намагається припинити відтік особового складу

У Генштабі ЗСУ повідомили про те, що ворог проводить приховану мобілізацію, яку називають навчальними зборами. Головна мета – поповнення втрат.

Крім того, задля припинення зменшення кількості особового складу армії агресора, військове керівництво ЗС Росії вирішило заборонити розривати контракти на проходження військової служби.

До теми! Згідно з даними ЗСУ, станом на 12 березня ворог втратив майже 12 тисяч осіб та сотні техніки.

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