Нагадаємо, Росія почала цинічну війну в Україні 24 лютого 2022 року. Ворог зустрів тут лютий опір.
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Ворог намагається припинити відтік особового складу
У Генштабі ЗСУ повідомили про те, що ворог проводить приховану мобілізацію, яку називають навчальними зборами. Головна мета – поповнення втрат.
Крім того, задля припинення зменшення кількості особового складу армії агресора, військове керівництво ЗС Росії вирішило заборонити розривати контракти на проходження військової служби.
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