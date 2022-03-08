Глава ЦРУ Вільям Бернс заявив, що в Україні було вбито від 2 до 4 тисяч росіян з 24 лютого.
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ЦРУ оцінило втрати російських загарбників в Україні
Бернс також додав, що на Україну чекає кілька важких тижнів, адже Росія продовжує свою жорстоку та неспровоковану агресію. Наразі поширена думка, що за 13 днів війни держава-агресор зазнавала шалених збитків.
Проте Росія визнала лише 498 загиблих серед своїх військових. Очевидно, що це в рази менше тієї цифри яку назвали в ЦРУ.
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