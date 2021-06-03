Это продвижение украинского кино и Украины как независимого государства в мире, – Халпахчи

Генеральный директор Киевского международного кинофестиваля "Молодость" Андрей Халпахчи убежден, что это событие помогает популяризировать Украину в мире.

Об этом говорится в рамках проекта "Делаем украинское", созданного компанией "Метинвест" к 50-летию международного кинофестиваля.

"История "Молодости" - это история Украины, всех изменений, которые происходили до независимости, после (обретения – ред.) независимости. Все поколения кинематографистов, особенно украинских, прошли через фестиваль", – подчеркнул руководитель события.

На протяжении уже 30 лет Андрей Халпахчи является бессменным директором этого одного из главных художественных событий Восточной Европы.

Это продвижение украинского кино и Украины как независимого государства в мире. Когда меня спрашивают, что "Молодость" сделала за 30 лет независимости Украины, с гордостью можно сказать: мы делаем украинское,

– заверил Халпахчи.

На имидж Украины, бесспорно, влияет большое количество режиссеров, которые стали классиками, а также фестиваль "Молодость" считается местом, где рождаются звезды мирового уровня, в частности Брюно Дюмон, Лукас Мудиссон, Гаспар Ноэ.