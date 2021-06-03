Про це йдеться у рамках проєкту "Робимо українське", створеного компанією "Метінвест" до 50-річчя міжнародного кінофестивалю.

"Історія "Молодості" – це історія України, всіх змін, які відбувалися до незалежності, після (здобуття – ред.) незалежності. Всі покоління кінематографістів, особливо українських, пройшли через фестиваль", – наголосив керівник події.

Протягом уже 30 років Андрій Халпахчі є незмінним директором цієї однієї з найголовніших мистецьких подій Східної Європи.

Це промоція українського кіно і України як незалежної держави у світі. Коли мене питають, що "Молодість" зробила за 30 років незалежності України, з гордістю можна сказати: ми робимо українське,

– запевнив Халпахчі.

На імідж України, безперечно, впливає велика кількість режисерів, які стали класиками, а також фестиваль "Молодість" вважається місцем, де народжуються зірки світового рівня, зокрема Брюно Дюмон, Лукас Мудіссон, Гаспар Ное.