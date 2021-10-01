Саакашвили все же задержали в Грузии: появились первые фото и видео

Грузинский премьер-министр сообщил о задержании Михеила Саакашвили. В сети уже показали первые кадры политика в наручниках.

Сначала у политика не подтверждали информацию о его задержании. На эту тему в своем фейсбуке высказалась Мария Барабаш, директор Офиса простых решений и результатов.

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Она отмечала, что доказательств его задержания нет, и предполагала, что все это может быть провокацией. Мол, для того, чтобы он вышел онлайн. Впрочем, впоследствии сразу несколько телеграм-каналов опубликовали кадры с Саакашвили в окружении правоохранителей.

Саакашвили допускал, что его задержат

Политик опубликовал в своем фейсбуке видео, в котором заявлял, что его могут задержать. "Но вы должны знать, что мы боремся до конца. 3 октября все вместе будем праздновать победу", – подчеркнул он. Отметим, что это сообщение появилось на странице Саакашвили в 19:30, то есть позже, чем информация о его возможном задержании.

Смотрите видео, которое опубликовал Саакашвили:

Что говорит адвокат Саакашвили

В то же время в телеграм-канале "Sputnik Ближнее зарубежье" пишут, что адвокат Саакашвили Бека Басилая не может связаться с политиком. Он пояснил, что не располагает никакой конкретной информацией о том, где тот находится. Хотя, согласно законодательству, в случае задержания его подзащитного Басилае должны были об этом сообщить.

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