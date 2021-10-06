Об этом в прямом эфире 24 канала сообщил волонтер и представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук. Также он добавил, что шантажировать ОБСЕ Кремлю неуместно, ведь это может грозить им новым пакетом санкций, который точно не порадует нынешнюю российскую власть.

К теме Кулеба прокомментировал выход России из миссии ОБСЕ на Донбассе

Головная боль Кремля – "Гуково" и "Донецк"

По словам волонтера, настоящей причиной является то, что эти населенные пункты основные стратегические точки по прорыву украинских позиций.

Наши военные находятся там на более выгодных позициях, что донимает Кремль и они получают довольно мощные потери от этих позиций.

Михаил Макарук

Волонтер и представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm

Последствия отстранения ОБСЕ от мониторинга границ

"Прежде всего это (устранение ОБСЕ от мониторинга границ – 24 канал) развяжет руки Кремлю в вопросе переброски оружия, как это они делали в 2014 году до Иловайских событий и во время них. Они могут все больше провоцировать наших военных и выступать в открытом шантаже нападения на территории Украины", – отметил Макарук.

Волонтер считает, что переговоры или санкции не смогут решить вопрос Донбасса. Поспособствовать улучшению ситуации на Востоке точно могут революционные события в середине России, с последующим дроблением их на отдельные федерации.

Михаил Макарук о ситуации на Донбассе: смотрите видео

Уборка миссии ОБСЕ от границ: что известно

  • Миссия ОБСЕ работала на пунктах "Гуково" и "Донецк" с 29 июля 2014 года.
  • В начале сентября 2021 года Россия сообщила о том, что отказывается продлевать мандат ОБСЕ, потому что там вроде бы не было зафиксировано нарушений.
  • 5 октября глава МИД Украины заявил, что Россия сознательно отказалась от мониторинга ОБСЕ, чтобы помешать воплощению минских договоренностей.