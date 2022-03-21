Это самая страшная война в Европе со времен Второй мировой, – Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас происходит самая страшная война в Европе со времен Второй мировой. Ее развязала Россия, когда напала на Украину.

Президент отметил, что мы воюем против одной из самых многочисленных армий в мире за наше спасение.

Важно Владимир Зеленский призвал Европу почтить минутой молчания всех погибших

Воюем против ракет, бомб и реактивной артиллерии. Против оккупантов, расстреливающих беженцев на дорогах,

– добавил глава государства.

Россияне убивают обычных мирных людей, создают искусственный голод целым городам, сжигают жилые кварталы. Наконец Зеленский обнародовал страшные фото этой войны. На них – разбитые дома, новорожденные младенцы в подвале и люди, которые навсегда потеряли свои дома.

Последствия российских бомбардировок / Фото со страницы Владимира Зеленского:

Важно – Кличко о последствиях ночных обстрелов Киева: