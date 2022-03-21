Президент зазначив, що ми воюємо проти однієї з найчисельніших армій у світі за наш порятунок.

Важливо Володимир Зеленський закликав Європу вшанувати хвилиною мовчання усіх загиблих

Воюємо проти ракет, бомб і реактивної артилерії. Проти окупантів, які розстрілюють біженців на дорогах,

– додав глава держави.

Росіяни вбивають звичайних мирних людей, створюють штучний голод цілим містам, спалюють житлові квартали. Насамкінець Зеленський оприлюднив страшні фото цієї війни. На них – розтрощені будинки, новонароджені немовлята в підвалі та люди, які назавжди втратили свої домівки.

Наслідки російських бомбардувань / Фото зі сторінки Володимира Зеленського:

Важливо – Кличко про наслідки нічних обстрілів Києва: