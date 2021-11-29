Соответствующее заявление Христо Грозев сделал во время интервью Дмитрию Гордону. Об этом он заявил 23 ноября.
К теме Сидел в углу и ни с кем не говорил, – расследователь Bellingcat Грозев о встрече с Путиным
В Кремле существует "список смерти"
Понятно, что есть список смерти. И когда вы сказали, что я расследовал террор против Навального, нет, Навальный был одним из пациентов. А этот список длинный. Это государственная машина смерти, и это самое страшное,
– считает Грозев.
В частности, расследователь пояснил, что в этом списке в свое время был политик Владимир Кара-Мурза, поэт Дмитрий Быков, а также российский оппозиционер и общественный деятель Алексей Навальный.
Расследователь объяснил, что, например, в отношении Быкова, невозможно "найти четкое объяснение" причин покушения.
"Мы общались с ним (Быковым – 24 канал) до публикации. Он мне посоветовал не искать причины. Потому что понять, как думаю эти террористы, нельзя. Мы можем считать, что он был вторым по популярности после Навального по какому-то списку оппозиционеров, можем считать, что это потому, что Пригожин назвал его врагом и сказал, что "надо с ним как-то закончить по-другому"... А вполне возможно, что его стихотворение о комбайнерах…" – сказал Грозев.
Объяснил, что говорится о стихотворении, в котором поэт высмеял Владимира Путина и Дмитрия Медведева.
Что касается Путина, то расследователь сказал, что он человек, давно перешедший уровень своей компетентности. Добавил, что считает президента России:
- главой государства убийц;
- главой государства, который постоянно лжет".
Кратко о последних заявлениях расследователя Bellingcat
- 23 ноября Христо Грозев рассказал, что был знаком с Владимиром Путиным еще до того, как он стал главой Кремля. Первая их встреча состоялась в середине 90-х. Грозев отметил, что действующий глава Кремля был довольно необщительным: "Путин оказался на каком-то нашем празднике – где-то в углу сидел. Он был приглашен от мэрии и был в углу, абсолютно ни с кем не общался. Наверное, человек с комплексами".
- Также расследователи Bellingcat заявили, что взрывы на военных складах в Украине являются частью цепочки взрывов, которую российская внешняя разведка организовала в Европе.
- Грозев также пояснил, что пресс-марафон президента Владимира Зеленского не ответил на все вопросы о спецоперации с вагнеровцами. Ведь в Bellingcat установили, что это была "хорошо спланированная операция с неким политическим риском". По словам Грозева, пресс-конференция открыла больше вопросов, чем ответов.