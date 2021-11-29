Відповідну заяву Христо Грозєв зробив під час інтерв'ю Дмитру Гордону. Про це він заявив 23 листопада.

До теми Сидів у кутку й ні з ким не говорив, – розслідувач Bellingcat Грозєв про зустріч із Путіним

У Кремлі існує "список смерті"

Зрозуміло, що є список смерті. І коли ви сказали, що я розслідував терор проти Навального, – ні, Навальний був одним із пацієнтів. А цей список довгий. Це державна машина смерті, і це найстрашніше,

– вважає Грозєв.

Зокрема розслідувач пояснив, що у цьому списку свого часу був політик Володимир Кара-Мурза, поет Дмитро Биков, а також російський опозиціонер та громадський діяч Олексій Навальний.

Розслідувач пояснив, що, наприклад, щодо Бикова, неможливо "знайти чітке пояснення" причин замаху.

"Ми спілкувалися із ним (Биковим – 24 канал) до публікації. Він мені порадив не шукати причини. Тому що зрозуміти, як думаю ці терористи, не можна. Ми можемо вважати, що він був другим за популярністю після Навального за якимось списком опозиціонерів, можемо вважати, що це тому, що Пригожин його назвав ворогом і сказав, що "треба з ним якось закінчити по-іншому"... А цілком можливо, що його вірш про комбайнерів…" – сказав Грозєв.

Пояснив, що мовиться про вірш, в якому поет висміяв Володимира Путіна та Дмитра Медведєва.

Щодо Путіна, то розслідувач сказав, що він є людиною, яка давно перейшла рівень своєї компетентності. Додав, що вважає президента Росії:

"главою держави вбивць;

главою держави, який постійно бреше".

Коротко про останні заяви розслідувача Bellingcat