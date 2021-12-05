Это сделало Украину непобедимой, – Зеленский о поддержке волонтеров

Владимир Зеленский заявил, что поддержка волонтеров в 2014 году сделала Украину непобедимой. Добавил, что волонтеры и сейчас делают такой нашу страну.

Президент вручил государственные награды в Международный день волонтера, который отмечают 5 декабря. Это случилось во время торжественных мероприятий в "Мыстецком Арсенале" в Киеве.

Читайте также Неравнодушные: как работают волонтеры Киевского военного госпиталя

Волонтеры делают Украину непобедимой

Это (поддержка волонтеров – 24 канал) сделало Украину непобедимой в 2014 году. Это делает наше государство и сегодня непобедимым, уверен, всегда. Невозможно победить войско, численность которого неизвестна. Армию, в ряды которой в один миг становятся десятки, сотни тысяч, миллионы неравнодушных,

– заявил президент.

Объяснил также, что украинцы всегда помогали друг другу в беде. Однако именно в 2014 году "понятия "украинцы" и "волонтеры" стали синонимами".

Владимир Зеленский рассказал истории волонтеров, которые помогали и продолжают это делать до сих пор. Вспомнил 11-летнего мальчика, который собирал деньги на велосипед, однако отдал на нужды армии.

После этого президент вручил государственные награды.