Глава Министерства иностранных дел отметил, что именно президент своей речью во время Мюнхенской конференции безопасности сделал наибольший вклад в принятие американского закона.

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Глава МИД рассказал, что выступление главы государства дотачивал 19 февраля вместе с Владимиром Зеленским, Андреем Ермаком, Андреем Сибихой и Алексеем Резниковым в режиме брейнсторминга.

Через несколько часов эту уже произнесенную речь назовут исторической, но на тот момент мы все еще над ней работаем. Последняя дискуссия, которую мы имели, это план Маршала или ленд-лиз? В тексте нужно было оставить что-нибудь одно. Ленд-лиз – наконец сказал президент – это сейчас важнее,

– сообщил Дмитрий Кулеба.

Он указал, что в конце концов в выступлении украинского лидера мы услышали следующее: "Что еще мы можем сделать сейчас? Создать для Украины Фонд устойчивости и восстановления, программу ленд-лиза, поставку новейших вооружений, техники, оборудования для нашей армии – армии, которая защищает всю Европу".

Сначала идею встретили со скепсисом

Потом, по его словам, власти начали работать над реализацией.

Как и все хорошие амбициозные идеи, ее поначалу восприняли со скепсисом.

Объясняли, почему сейчас не до ленд-лиза, почему нам не нужен ленд-лиз, а нужно что-то другое, и т.п.

Но! 19 февраля 2022 – официальный день рождения ленд-лиза как составляющей внешней политики Украины. 28 апреля 2022 года – Палата представителей Конгресса США приняла "Закон о ленд-лизе для защиты демократии в Украине",

– добавил министр.

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Ленд-лиз для Украины: что известно

За ленд-лиз проголосовали 417 депутатов Палаты представителей Конгресса, против – 10.

Какими будут поставки оружия на практике? Украина дает список необходимого, Вашингтон согласовывает позиции, которые может предоставить. Далее американские самолеты доставляют все в соседние с нами государства.

Эта помощь США сыграла ключевую роль в победе над гитлеровской Германией.

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