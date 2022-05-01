Очільник Міністерства закордонних справ зазначив, що саме президент своєю промовою під час Мюнхенської конференції безпеки зробив найбільший вклад в ухвалення американського закону.

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Глава МЗС розповів, що виступ глави держави доточував 19 лютого разом із Володимиром Зеленським, Андрієм Єрмаком, Андрієм Сибіхою та Олексієм Резніковим у режимі брейнстормінгу.

За декілька годин цю вже виголошену промову назвуть історичною, але на той момент ми все ще над нею працюємо. Остання дискусія, яку ми мали, це – план Маршала чи ленд-ліз? У тексті треба було залишити щось одне. "Ленд-ліз – зрештою сказав президент – це зараз важливіше,

– повідомив Дмитро Кулеба.

Він вказав, що зрештою у виступі українського лідера ми почули таке: "Що ще ми можемо зробити зараз? Створити для України Фонд стійкості та відновлення, програму ленд-лізу, постачання новітніх озброєнь, техніки, обладнання для нашої армії – армії, яка захищає всю Європу".

Спочатку ідею зустріли зі скепсисом

Опісля, за його словами, влада почала працювати над реалізацією.

Як і всі гарні амбітні ідеї, її спочатку сприйняли зі скепсисом.

Пояснювали, чому зараз не до ленд-лізу, чому нам не потрібен ленд-ліз, а потрібно щось інше, і т.п.

Але! 19 лютого 2022 року – офіційний день народження ленд-лізу як складової зовнішньої політики України. 28 квітня 2022 року – Палата представників Конгресу США ухвалила "Закон про ленд-ліз для захисту демократії в Україні",

– додав міністр.

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Ленд-ліз для України: що відомо

За ленд-ліз проголосували 417 депутатів Палати представників Конгресу, проти – 10.

Яким буде постачання зброї на практиці? Україна дає список необхідного, Вашингтон погоджує позиції, які може надати. Далі американські літаки доставляють все у сусідні з нами держави.

Ця допомога США відіграла ключову роль у перемозі над гітлерівською Німеччиною.

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