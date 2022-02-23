Об этом в эфире 24 канала заявил начальник штаба – заместитель командующего Сил территориальной обороны ВСУ Сергей Собко. По его словам, на сегодня ВСУ и силы теробороны имеют все, чтобы выполнить поставленные задачи.

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Ситуация непростая, опасная, но я человек, я это расцениваю как шанс для нас завершить эту войну, которая длится уже века между нами и Россией. Извечным врагом. Это действительно шанс. Я убежден, что мы это реализуем,

– сказал Собко.

По его словам, если Россия решится на наступление, то благодаря поддержке государства, поддержке общества, которое сплотится, поддержке наших партнеров, военные отобьют эту агрессию навсегда.

"У нас будет все кроме одного – жалости к ним, жалости к врагу", – добавил он.

Сергей Собко о возможном наступлении России: смотрите видео

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