Про це в ефірі 24 каналу заявив начальник штабу – заступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Сергій Собко. За його словами, на сьогодні ЗСУ і Сили тероборони мають все, щоб виконати поставлені завдання.

Зверніть увагу В Україні ввели надзвичайний стан: що передбачає та чому це важливо

Ситуація непроста, загрозлива, але як людина я це розцінюю, як шанс для нас завершити цю війну, яка триває вже століття між нами й Росією. Одвічним ворогом. Це дійсно шанс. Я переконаний, що ми це реалізуємо,

– сказав Собко.

За його словами, якщо Росія наважиться на наступ, то завдяки підтримці держави, підтримці суспільства, яке згуртується, підтримці наших партнерів, військові відіб'ють цю агресію назавжди.

"В нас буде все окрім одного, жалю до них, жалю до ворога", – додав він.

Сергій Собко про можливий наступ Росії: дивіться відео

Війна між Україною та Росією: останні новини