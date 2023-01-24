Это сигнал Путину, – политолог объяснил, почему Макрон решился предоставить танки

Популярная французская ультраправая пропутинская политик Мари Ле Пен выступила с заявлением против передачи французских танков Leclerc. Но Макрон решился предоставить танки Украине, чтобы обогнать Германию.

Об этом в эфире 24 Канала заявил политолог Валерий Клочок. По его мнению, позицию по этому вопросу определяет даже не президент Франции, а мировое сообщество.

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"Ле Пен может сколько угодно "подлаивать" Владимиру Путину, но позицию пока определяет не она, и даже не Эмануэль Макрон, а мир. Определяет антипутинская коалиция, коалиция "Рамштайна", позиции лидеров стран", - заверил Клочок.

По словам политолога, Мари Ле Пен – это "отыгранная карта", ведь даже в Венгрию удалось найти "ключик" и она разблокировала помощь Украине на 500 миллионов долларов.

Хитрость Макрона

По его мнению, Макрон настолько быстро пообещал Украине танки из-за хитрости. Французский лидер знал, что немцы примут решение о передаче танков и решил, что он будет первым.

Меряются у кого рубашка длиннее, просто играют в политику. Это более чем очевидно,

– считает политолог.

По мнению Валерия Клочко, Макрон, проведший наибольшее количество телефонных разговоров с Путиным, понимает, что никак не может помочь кремлевскому карлику. Путин будет раздавлен.

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Вербальный диалог с Россией

Политолог считает, что передача Украине вооружения от западных стран нетороплива из-за невербального диалога с российскими властями.

"Если вы не будете принимать решения, которые мы вам направляли раньше (гипотетически это вывод войск, прекращение огня, отсутствие ракетных ударов), Украина будет получать военной техники все больше. Вы не победите, а будете терять больше и больше", – пояснил Клочок. .

Он убежден, что все участники "Рамштайна" знают эту позицию и придерживаются такой тактики и стратегии, пытаясь таким образом привести в чувство Путина. Но, по мнению Клочко, это невозможно.

Поэтому стратегия месседжей к Путину такова: ты не выполняешь требования – мы предоставляем Украине больше оружия,

– подытожил политолог.

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